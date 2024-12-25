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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد رمضان يحتفل بالكريسماس برفقة نجيب ساويرس (صور) - أخبار كلمتك

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محمد رمضان يحتفل بالكريسماس برفقة نجيب ساويرس (صور) - أخبار كلمتك

محمد رمضان يحتفل بالكريسماس برفقة نجيب ساويرس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتفل بالكريسماس برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وعلق رمضان على الصور قائلًا: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة.. تعلالي على الجونة.. كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير وسلام.. عيد ميلاد مجيد علينا كلنا".

 

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وعلى جانب آخر، أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه.

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وطرح رمضان على متابعيه سؤالًا عبر "فيس بوك" قائلًا: "إيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 ملايين جنيه".

وظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا بلوك مميز بالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابعا تاريخيا وهو من أفلام الأكشن ويحمل اسم “أسد”. 

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ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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