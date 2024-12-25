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استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري  

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – سمير محمد

خط الهجوم: وسام أبو علي 

 

غيابات الأهلي أمام المصري

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.  

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس  على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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