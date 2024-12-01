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نجم ألمانيا السابق يقدم نصيحة مهمة لـ عمر مرموش بشأن الذهاب إلى البريميرليج - أخبار كلمتك

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نجم ألمانيا السابق يقدم نصيحة مهمة لـ عمر مرموش بشأن الذهاب إلى البريميرليج - أخبار كلمتك

نجم ألمانيا السابق يقدم نصيحة مهمة لـ عمر مرموش بشأن الذهاب إلى البريميرليج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - نصح ينز نوفوتني، نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، نجمنا المصري عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج.

وقال ينز نوفوتني  خلال تصريحات تليفزيونية: "قد تكون الخطوة التالية لعمر مرموش هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى في أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لخبرتي ورأيي، يجب أن ينتظر اللاعب عامين آخرين لتطوير مهاراته ويصبح أفضل في اللعب على أرض الملعب قبل أن ينتقل إلى البريميرليج".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب أن يحصد فرانكفورت لقب البوندسليجا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا: "أتوقع أن يستمر بايرن ميونخ في الصدارة لوقت طويل وسيكون البطل في نهايه الموسم بالدوري الألماني الممتاز".

موقف ليفربول من التفاوض مع مرموش

صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية نقل عن مصدر رفيع المستوى في النادي -طلب عدم الكشف عن هويته- نفيا لما تردد مؤخرا بخصوص وجود اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش.

وذكرت الصحيفة أن تيمو هاردونج، المدير الرياضي للنادي الألماني، نفى أيضا حدوث أي مناقشات لضم عمر مرموش.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير المنتشرة سابقا ذكرت أن ليفربول حدد مرموش كبديل محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وأسهم مرموش في 26 هدفا في 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة. 

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة

1- برناباس فارجا (فيرينكفاروزي) - 5 أهداف.

2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - 4 أهداف.

2- سامو (بورتو) - 4 أهداف.

2- يونس أكجون (جالطة سراي) - 4 أهداف.

3- عمر مرموش (فرانكفورت) - 3 أهداف.

3- يوسف النصيري (فنربخشة) - 3 أهداف.

3- راسموس هويلوند (مان يونايتد) - 3 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) - 3 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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