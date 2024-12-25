رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة سيراميكا المقبلة، في الدوري المصري.

وطالب رئيس البنك الأهلي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، بضرورة مواصلة الانتصارات وبذل أقصى درجات الجهد خلال المواجهات المقبلة، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

ومن المقرر أن يستضيف فريق نادى البنك الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى تمام الخامسة مساء، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى.

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة سيراميكا

أول تعليق من طارق مصطفى بعد فوز البنك الأهلي على مودرن سبورت بالدوري

فيما أشاد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي بفوز فريقه على مودرن سبورت فى الدوري، مؤكدا أنه فوز على فريق قوي ومنظم وثلاثة نقاط غالية تجعل الفريق نتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب.

ووجه طارق مصطفى الشكر للواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى وأعضاء المجلس والمشرف العام على الكرة وذلك للدعم الكبير والمساندة الرائعة للفريق.

وتابع: “جميع اللاعبين قاتلوا من أجل تحقيق الانتصار ونفذوا التعليمات الفنية للخروج بنقاط المباراة التوفيق كان غائبا عن الفريق خلال المواجهات الماضية وكنا نستحق الفوز فى العديد من المباريات”.

واختتم: لا مجال للراحة ونعود للتدريبات غدا استعدادًا لمواجهة سيراميكا المقبلة.

مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق البنك الأهلي اللاعب أسامة فيصل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

وأعلن الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، فيجيري، محمد مسعد، خالد رضا، محمد صبري، احمد كباكا، اجاسا، باسم علي، محمد دسوقي

تشكيل البنك الأهلي ومودرن سبورت

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..أحمد صبحى

خط الدفاع..سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط..سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي

وبتلك النتيجة يهبط فريق مودرن سبورت إلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في لقائين، دون أن يحقق أي فوز.

وفي المقابل يتقدم فريق البنك الأهلى للمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما وحقق فوز وحيد.

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