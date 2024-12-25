الرياضة - 06:41 - مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر في خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - بث مباشر مباراة العراق والبحرين، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، حيث يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية ومثيرة، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

مشاهدة مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 بث مباشر

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوز العراق على اليمن في الجولة الماضية بهدف دون رد، بينما فازت البحرين على السعودية بثلاثة أهداف لهدفين، ويسعى الفريقان مواصلة الانتصارات لحسم صدارة المجموعة وضمن التأهل إلى نصف النهائي.

ولم تخسر البحرين في آخر خمس مباريات في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي، حيث حققت الفوز في أربع مواجهات منها.

فيما يدحل منتخب العراق حامل لقب كأس الخليج والذي لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 10 مباريات خاضها في دور المجموعات من هذه البطولة، حيث تعود آخر خسارة له في هذه المرحلة إلى نوفمبر 2014، عندما خسر بنتيجة 2-0 أمام منتخب الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر مباراة العراق والبحرين في خليجي 26

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26" اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، على ستاد جابر الأحمد الدولي، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.