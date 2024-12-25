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وزير الخارجية: نحتاج إلى التشاور والتنسيق مع دولة شقيقة مثل تونس - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: نحتاج إلى التشاور والتنسيق مع دولة شقيقة مثل تونس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نحتاج إلى التشاور والتنسيق مع دولة شقيقة مثل تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - قال بدرعبد العاطي، وزير الخارجية، إن هناك تاريخ طويل من التعاون والصداقة بين مصر وتونس تجسدت في زيارة الرئيس التونسي لمصر.

وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره التونسي، أن هذه الفترة نحتاج إلى التشاور والتنسيق مع دولة شقيقة مثل تونس.

وأضاف عبد العاطي: «أجرينا مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتشاور السياسي والثقافي».

وتابع وزير الخارجية: «لقد اتفقنا على المزيد من التنسيق والتشاور في مجالات عديدة من بينها الطاقة النظيفة».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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