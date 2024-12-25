وزير الخارجية يشيد بالعلاقات التي تربط بين مصر وتونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعلاقات التي تربط بين مصر وتونس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع نظيره التونسي محمد على النفطي.

ورحب وزير الخارجية، بنظيره التونسي في بلده الثانى مصر، معربا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وهو ما يدعمه ويعززه العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التونسي قيس بن سعيد، وهي العلاقات التي تجسدت خلال الزيارة التي قام لها الرئيس التونسى إلى مصر في أبريل 2021.

وأبرز عبد العاطي، توجيهات قيادتي البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية، وخاصة خلال تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، موضحا أن المباحثات مع نظيره التونسي عكست تقارب وتطابق الرؤى بين البلدين حول ضرورة تعزيز العلاقات، تنفيذا لتوجيهات الرئيسين.