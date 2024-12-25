عمرو رشيد: التشغيل التجريبي للمجمع الإسعافي بجنوب الصعيد في بداية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - استكمل الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية جولاته الميدانية لأفرع هيئة الإسعاف المصرية لهذا الأسبوع بزيارة محافظة الأقصر.

تأتي تلك الزيارة لمتابعة حجم الأعمال والإنشاءات التي سبق تفقدها في زيارة سابقة في شهر أغسطس الماضي للمجمع الإسعافي الخدمي المتكامل والذي يضم ٤ مبان رئيسية، حيث تفقد الدكتور عمرو رشيد مبنى الإسعاف الإقليمي لجنوب الصعيد، ويتكون من طابقين، ويضم كل الإدارات المعنية بتيسير أعمال محافظات جنوب الصعيد الإدارية والمالية، وكذلك مبني فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر، والمقام على مساحة ٤٥٠ مترًا بارتفاع ٣ طوابق، ويضم غرف قيادة وتحكم رئيسية لإدارة أسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة، وكذلك مكاتب إدارية لخدمة أبناء المحافظة والعاملين بالهيئة للتيسير عليهم، و أعلن الدكتور عمرو أن الربع الأول من عام 2025 يشهد التشغيل التجريبي لكلًا المبنيين.

إنشاء وحدة إسعاف مركزية تضم٤سيارات إسعاف

كما تابع الدكتور عمرو رشيد المخطط الخاص بإنشاء وحدة إسعاف مركزية تضم ٤ سيارات إسعاف وغرف إعاشة وإقامة للأطقم الإسعافية، وكذلك المخطط الخاص بإنشاء وحدة متكاملة لصيانة السيارات بإجمالي مساحة ٨٠٠ متر، وكذلك مخطط إنشاء مبنى من طابقين على مساحة ١٥٠ مترًا، الطابق الأول يضم مخازن لوجيستية، يعلوه مركز تدريب للأطقم الإسعافية.

تطوير في البنية الرقمية والتقنية للمنظومة الإسعافية

وحول التطوير الحالي الذي تشهده هيئة الإسعاف المصرية على صعيد البنية التحتية والرقمية أكد الدكتور عمرو رشيد أن أي حديث عن تطوير في البنية الرقمية والتقنية للمنظومة الإسعافية يرتكز في الأساس لسواعد أبناء المنظومة الإسعافية بكافة أطيافهم من مقدمي خدمات إسعافية ووظائف لوجيستية وادراية، لأنهم عماد تلك المؤسسة وأهم مقدراتها، وأن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات مع مقدمي الخدمات الإسعافية للوقوف على رؤيتهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم وقد أثمرت تلك اللقاءات عن العديد من التغييرات والتحسينات والتي تخدم صالح العمل، بشكل يكفل توفير بيئة عمل صحية لائقة، تنعكس تبعاتها على المواطن الذي يتلقى الخدمة الإسعافية.

وحرص الدكتور عمرو رشيد على تفقد الأطقم الإسعافية بعدد من التمركزات الإسعافية بمحافظة الأقصر والتي ضمت تمركز إسعاف البغدادي وإسعاف البياضية، وإسعاف مدينة الأقصر، واستمع الدكتور عمرو رشيد خلال جولته لآراء العديد من مقدمي الخدمات الإسعافية حول رؤيتهم واقتراحاتهم لوضع المنظومة الإسعافية الحالي، وتحديدًا بمحافظة الأقصر والتي شهدت سلسلة تحسينات الفترة الماضية، كان هدفها التأكيد على أنه لا مجال للتراجع عن تذليل كافة العقبات التي تحول دون تلقي المواطن لخدمة إسعافية لائقة.

صاحب الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية خلال جولته المهندس محمد عبد العليم الدش مدير عام الإدارة الهندسية بهيئة الإسعاف، والدكتور شريف مدحت مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي، والدكتور خالد يوسف مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر.



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