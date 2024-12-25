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أصالة تحيي حفلا غنائيا في قطر ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

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أصالة تحيي حفلا غنائيا في قطر ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

أصالة تحيي حفلا غنائيا في قطر ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - تحيي الفنانة السورية أصالة حفلا غنائيا كبيرا في قطر ليلة رأس السنة، احتفالًا بالعام الجديد ومن المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

 

حفل أصالة ليلة رأس السنة 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أصالة ليلة رأس السنة في في قطر عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي: الفئة الأولى 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية 7900 جنيه، والفئة الثالثة 10 آلاف و800 جنيه، أما الفئة الرابعة سعرها 24 ألف جنيه، والفئة الخامسة والأخيرة سعرها 31 ألف جنيه.

وكانت الفنانة أصالة قد أحيت مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية بين الكويت والسعودية، ورفعت الحفلات شعار كامل العدد.

وكانت قد طرحت المطربة أصالة في وقت سابق أغنيتها  الجديدة “بعض الأحيان”، وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب، حيث حققت مشاهدة عالية فور طرحها، والأغنية من ألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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