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واشنطن بوست: إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة وتدمر أحياء كاملة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - كشف تحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست" استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، عن عمليات تدمير واسعة النطاق قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأظهرت الصور هدم أحياء بأكملها، وإنشاء تحصينات عسكرية وطرق جديدة، بعد تهجير السكان قسريًا من تلك المناطق.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر، تم هدم ما يقرب من نصف مخيم جباليا للاجئين بين منتصف أكتوبر ومنتصف ديسمبر، حيث تم ربط طريق موجود غربًا بمسار موسع شرقًا، ما أدى إلى إنشاء محور عسكري يمتد من البحر حتى السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة.

محور عسكري لعزل شمال القطاع


ويرى محللون أن هذا المحور،بُنيت عليه مواقع عسكرية محمية على شكل مربع حوله، يشبه المحور الذي أنشأه جيش الاحتلال في منطقة نتساريم بوسط القطاع سابقًا. لكن المحور الجديد يُعتقد أنه يهدف إلى عزل شمال قطاع غزة بالكامل عن مدينة غزة.

وبحسب مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن جيش الاحتلال دمّر ثلث المباني في محافظة شمال غزة بحلول أوائل ديسمبر، بما يشمل أكثر من 5000 مبنى في جباليا، وأكثر من 3000 في بيت لاهيا، وحوالي 2000 في بيت حانون.

وتشير البيانات إلى أن 60% من هذا الدمار في مخيم جباليا وقع بين سبتمبر وديسمبر، مع استمرار عمليات الهدم والتهجير حتى الآن.

الدمار والنزوح الإجباري

صورة التُقطت بالأقمار الصناعية في 15 ديسمبر أظهرت دمارًا واسعًا في مناطق مثل بيت لاهيا وجباليا، حيث تحولت المساجد والمنازل والأسواق إلى ركام.

وفي 4 ديسمبر، أجبر جيش الاحتلال 5500 شخص كانوا يحتمون في مدارس بيت لاهيا على النزوح جنوبًا نحو مدينة غزة، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

تقديرات الدمار

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت تقريرًا يؤكد أن 70% من مباني مخيم جباليا دُمرت بالكامل، فيما تعرضت المباني الباقية لأضرار جسيمة.

وأضاف التقرير أن ما حدث في جباليا يتجاوز حجم الدمار الذي شهده جنوب لبنان أو محور فيلادلفيا بين غزة ومصر أو مخيم جنين خلال عملية "السور الواقي" عام 2002.

التقارير الأخيرة تُظهر حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، وسط انتقادات دولية متزايدة ومطالب بإنهاء التصعيد ضد المدنيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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