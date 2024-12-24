ميلاد بلا عيد، الحزن يخيم على كنيسة المهد في بيت لحم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - خيم الحزن والهدوء غير المألوف على ساحة المهد في قلب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة فيما انتشرت قوات الأمن الفلسطينية في محيط الكنيسة، تزامنا مع احتفالات الكريسماس.

غياب زينة عيد الميلاد وحشود السياح والحجاج فى ساحة المهد

وغابت للسنة الثانية على التوالي زينة عيد الميلاد وحشود السياح والحجاج فى ساحة المهد، ما يعكس الأجواء الحزينة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وعادة ما كانت تضاء شجرة عيد الميلاد الضخمة في ساحة المهد، لكن هذا العام الثاني على التوالي الذي يتخذ فيه قرار بعدم إقامة أي احتفالات كبيرة.

وقال رئيس بلدية بيت لحم، "هذا العام قلصنا طقوس الفرح، نريد التركيز على الواقع الفلسطيني ونظهر للعالم أن فلسطين لا تزال تعاني من الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تعاني من الظلم".

اقتصار الاحتفال في كنيسة المهد على قداس منتصف الليل

وسيقتصر الاحتفال في العيد على الطقوس الدينية إذ سيتم تنظيم قداس منتصف الليل في كنيسة مهد المسيح، بحضور بطريرك اللاتين.

ورغم أجواء الحزن المسيطرة، يجد بعض المسيحيين في الأراضي المقدسة والبالغ تعدادهم 185 ألفا في إسرائيل و47 ألفا في الأراضي الفلسطينية، ملاذهم في الصلاة.

أما مدينة بيت لحم فبقيت هادئة إلى حد كبير، لكنها تعاني من غياب السياح الذين يعتمد عليهم اقتصاد المدينة إلى حد كبير بسبب الحرب.

وتنتشر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في محيط المدينة والتي تسببت أيضا بنوع من تقييد الحركة ومنع الفلسطينيين من مدن أخرى من زيارتها.

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