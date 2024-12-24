مشاهير العرب - «ببوس إيديهم ورجليهم».. كيف يتعامل شريف منير مع أبنائه؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - شريف منير.. تصدر اسم الفنان شريف منير محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حل ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس، وتحدث خلال لقائه عن علاقته بأبنائه.

الفنان شريف منير

وحل الفنان شريف منير ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» الذي يعرض على شاشة قنوات «DMC».

تحدث شريف منير، خلال لقائه عن أبنائه قائلا: «نجلي فؤاد طيب إلى أبعد حد، أما كاميليا فصاحبة شخصية قوية وعملية ومعتمدة على نفسها جدا، أما فريدة أصغر أبنائي فهي عاطفية جدا».

علاقة شريف منير بأبنائه

كشف منير، عن العلاقة الوثيقة التي تجمعه بأبنائه الأربعة وتحديدا الفتيات، قائلا، إنّه يحرص طوال الوقت أن يكون حنونا معهم ويعطيهم جرعات من المشاعر والحنان دون مناسبة، كما يحرص على تقبيل أيديهم وأرجلهم فور استيقاظهم من النوم منذ طفولتهم حتى الآن، مؤكدا أنّ تلك المشاعر تطول أيضا أبنائه الأكبر سنا وليس ابنته الصغيرة فقط.

وتابع: «لو أنا معدي من الصالة ولقيت كاميليا قاعدة لازم أخدها في حضني وأطبطب عليها وعلى ضهرها، وهما بقوا عارفين الحكاية دي، بيصحوا من النوم أبوس رجليهم وإيديهم، وأسما كمان بعمل معاها كدا، حتى فؤاد ابني وهو كبير كده بقعده على رجلي وأخده في حضني».

شريف منير: بزعل على أسما من الهجوم

عن علاقته بابنته أسما، قال شريف منير إنّ علاقتهما وثيقة جدا وبها قدر كبير من الصداقة، موضحا أنّه يختلف معها في كثير من الأوقات لكنه يحرص على دعمها ويكون دائما سندا لها في ظل الأزمات، «أنا وأسما ناقر ونقير، بكون خايف عليها وبختلف معاها في حاجات، بس بزعل لما بتتهاجم على السوشيال ميديا، وأنا في كل الحالات لازم أقف في ضهرها وأتلقى الخبطات عنها، هي وولادي كلهم».

آخر أعمال الفنان شريف منير

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان شريف منير فيلم السرب والذي أحداثًا حقيقية لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة المصرية في مدينة «درنة» الليبية بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة قتل 21 مصريًا قبطيًا.

كما تناول فيلم السرب، عمل الجهات الأمنية المصرية ضد التنظيميات الإرهاب، والضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي

أبطال فيلم السرب

يشارك في فيلم السرب، عدد من نجوم الفن المصري، في مقدمتهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.