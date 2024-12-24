مشاهير العرب - «اشتغل قهوجي».. محمد ممدوح يكشف عن كواليس جديدة بحياته الشخصية في برنامج «ضيفي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - يحل الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ «تايسون» ضيفا على برنامج «ضيفي» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش من خلال شاشة الشرق، ومن المفترض أن يكشف عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

وكشف البرومو الدعائي لاستضافة محمد ممدوح في برنامج «ضيفي» عن المهن التي امتهنها قبل دخوله المجال الفني، والتي أشار خلالها أنه عمل دفاف، وقهوجي، موضحا أن من النجوم الذين يستمتع بالعمل معهم أكرم حسني ومحمد ثروت.

ومن المقرر، أن تعرض الحلقة المقبلة لبرنامج «ضيفي» للإعلامي معتز الدمرداش، الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الـ 8 مساء على شاشة الشرق.

آخر أعمال محمد ممدوح

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح، هو مشاركته في فيلم «إكس مراتي» بطولة هشام ماجد، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور السينما.

ودارت أحداث فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، حول الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسى عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.

ومن ناحية أخرى، انتهى محمد ممدوح، من تصوير مشاهده في فيلم «روكي الغلابة» بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور السينما.

ويعد فيلم روكي الغلابة، هو التعاون الثاني بين دنيا سمير غانم، ومحمد ممدوح، بعد فيلمهما «تسليم أهالي» الذي عرض عام 2022.