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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، تفاصيل شخصية الفنانة ركين سعد، ضمن أحداث فيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل للمنافسة بدور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شاركت الشركة المنتجة لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصية ركين سعد ضمن أحداث العمل السينمائي، معلقة: «أسماء مش هتتخلى أبدًا عن حسن ورامبو، فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في السينمات المصرية 1 يناير وفي العالم العربي 9 يناير».

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تدور قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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