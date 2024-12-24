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شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

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شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأعياد الميلاد، وقدمت التهنئة لجمهورها.

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ونشرت كارول سماحة صورا لها عبر حسابها على منصة إكس وكتبت: “في هذا الموسم، نتمنى أن نجد جميعًا الفرح في اللحظات الصغيرة، والأمل في الليالي الهادئة، والحب في القلوب التي نحبها.. عيد ميلاد سعيد لكل فرد منكم”.

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الأوضاع في لبنان

وفي وقت سابق، عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بسبب مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة في لبنان وفي قطاع غزة.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر منصة X: “من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير العرقي.. اللي عم بيصير بـ #لبنان و#المحرقة_البشرية اللي شفناها بعيونا مبارح بـ #غزة وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منّه  من علامات انتهاء الإنسانية”.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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