هل يعود تريزيجيه للأهلي في يناير؟ مصدر يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - اقترب النادي الأهلي من استعادة نجمه السابق، محمود تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، والمعار حاليا لنادي الريان القطري، خاصة في ظل الترحيب الشديد من اللاعب بالعودة لصفوف المارد الأحمر.

وخلال الساعات الأخيرة أفادت تقارير تركية بإنهاء النادي الأهلي اتفاقه مع تريزيجيه لتمثيل القميص الأحمر مرة أخرى.

ووسط تلك الأنباء علمت كلمتك من مصدر داخل النادي الأهلي، أن الرغبة في عودة اللاعب للأهلي مرة أخرى هي رغبة متبادلة بين الطرفين لكن هناك أمر يعيق عودته في يناير المقبل.

عقبة تمنع تريزيجيه من الانتقال للأهلي في يناير

وقال المصدر: “إن الأهلي بالفعل كان يرغب في التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل لكن تريزيجيه إذا رحل عن صفوف الريان في الميركاتو الشتوي فسوف يعود لصفوف طرابزون التركي".

وأضاف: “تريزيجيه لا يحق له الانتقال إلى الأهلي خلال هذا الموسم لأنه شارك رفقة طرابزون سبور ثم انتقل وشارك مع الريان وبالتالي لا يحق له اللعب لفريق ثالث في الموسم نفسه”.

وأكمل: "بالرغم من هذا الأمر فأن الأهلي ما زال متمسكا بالتعاقد مع اللاعب حيث تكمن رغبة الأحمر، في ضم تريزيجيه خلال فترة كأس العالم للأندية على أن ينضم بعدها إلى صفوف الفريق بصفة نهائية بداية من الموسم الجديد".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.