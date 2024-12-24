محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الثلاثاء مقر الكنيسة الكاثوليكية بجنوب الجيزة لتهنئة الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف والقس ميلاد موسى راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.



وأكد المحافظ خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصرى مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.



رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام والعميد محمد أحمد شافعى المستشار العسكرى بالمحافظة ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وزكى عباس ونشوي الشريف أعضاء مجلس النواب والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والشيخ أيمن عبود مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.