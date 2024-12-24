حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - الإسماعيلي، أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

حارس مرمى.. كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع.. عماد حمدي، محمد عمار،محمد نصر،حاتم سكر.

الوسط.. هشام محمد،محمد حسن، محمد بيومي،عبد الرحمن الدح، على الملواني، عبد الله السعيد،محمد خطاري، نادر فرج، مروان حمدي،محمد وجدي، إبراهيم عبد العال،عمر القط، إيريك تراوري.

الهجوم.. خالد النبريصي،محمد زيدان،حسن صابر.

حمد ابراهيم، كلمتك

عبد الكريم مصطفى يغيب أمام حرس الحدود

أعلن الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي غياب عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر الفريق عن مباراة حرس الحدود لخضوعه لجراحة عاجلة لإزالة أظافر القدم.

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

ويستعد الدراويش لمواجهة نظيره حرس الحدود في تمام الخامسة، مساء غد الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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