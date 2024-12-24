الرياضة - 09:06 - «الأرصاد» تكشف طقس أول أيام 2025.. أجواء شتوية وأمطار ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - طقس رأس السنة.. كيف ستكون حالة الطقس ليلة رأس السنة 2025، سؤال يردده الكثيرون الآن، خاصة مع بدء العد التنازلي لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2025.

ويتساءل البعض عن توقعات حالة الطقس خلال يوم رأس السنة، وهل نشهد سقوط أمطار غزيرة أم ستكون الأجواء مناسبة للخروج والتنزه للاحتفال برأس السنة؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الخرائط تشير إلى أن الأجواء يوم رأس السنة 2025، ستكون أجواء شتوية مستقرة في معظم المحافظات الداخلية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار في بعض المحافظات الساحلية.

هل تؤثر الحالة الجوية على الاحتفال برأس السنة؟

وأكدت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن الحالة الجوية في مجملها لن تؤثر على الاحتفال برأس السنة، أو على أي أعمال أنشطة يومية، لافتة إلى أن الأمطار لن تمتد للمحافظات الداخلية.

وأوضحت «منار غانم»، أن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدل أو أقل من المعدل إذا كانت فترة النهار وفترة الليل، أجواء شتوية مائلة للبرودة فترة النهار، شديدة البرودة فترات الليل.

الأرصاد تقدم نصائح للراغبين في الاحتفال برأس السنة 2025

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين، في حالة الخروج بعد فترات المساء أو فترات الليل أو حتى فترات الصباح الباكر، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وشددت الدكتورة منار غانم على تناول المشروبات والسوائل الدافئة بشكل كبير، ومتابعة النشرات الجوية، مؤكدة أن الأجواء تساعدنا على الاحتفال برأس السنة الميلادية 2025.

ونوهت بأنه من الوارد أن يحدث تغير في التنبؤات الجوية، لذلك يجب متابعة النشرات الجوية، لافتة إلى أنه يفصلنا على رأس السنة حوالي أسبوع، فمن ممكن أن تتغير التنبؤات الجوية من حيث فرص سقوط الأمطار.