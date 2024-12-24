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الرياضة - 09:06 - تنطلق خلال أيام.. أسعار رحلات عمرة رجب 1446ه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - تنطلق خلال أيام.. أسعار رحلات عمرة رجب 1446ه - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - تنطلق خلال أيام.. أسعار رحلات عمرة رجب 1446ه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - أيام قليل ويحل علينا شهر رجب 1446، ويستعد العديد من الأشخاص لأداء مناسك العمرة في رجب 1446هـ؟، لتبدأ شركات السياحة في الإعلان عن أسعار برامج العمرة لهذا الموسم، والتي تختلف حسب مستوى الإقامة والمدة.

أسعار رحلات عمرة رجب 1446هـ

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار رحلات عمرة رجب 1446هـ وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

عمرة رجب 1446هـ

الأوراق المطلوبة للتسجيل في عمرة رجب 1446هـ

1-أصل جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

2-عدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مع مراعاة أن تكون السيدات مرتديات الحجاب في الصور.

3-شهادة صحية صادرة من مكتب صحة حكومي، مع إرفاق أصل إيصال السداد للكبار.

4-شهادة تثبت تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

5-نسخة من تأكيد الحجز للرحلة من الشركة السياحية المعتمدة.

عمرة رجب

أسعار رحلات عمرة رجب 1446هـ

تتراوح الأسعار من 32.000 جنيه إلى 36.000 جنيه لمدة 15 يومًا.

برنامج الخمس نجوم

تبدأ الأسعار من 59.000 جنيه وتصل إلى 80.000 جنيه، حسب البرنامج المتفق عليه.

أمثلة على أسعار بعض البرامج

1-غرفة رباعية: 37.500 جنيه.

2-غرفة ثلاثية: 40.000 جنيه.

3-غرفة ثنائية: 45.000 جنيه.

عمرة رجب

موعد شهر رجب 1446هـ

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر لعام 2024، الموافق 29 جمادي الاخرة لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في انحاء الجمهورية.

الادعية المستجابة في شهر رجب 1448هـ

1-هذا الدعاء يُستحب قوله عند بداية شهر رجب، ويُظهر فيه المسلم تضرّعه لله أن يبارك له في هذا الشهر ويبلغه رمضان وهو في أفضل حال وهو «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلّغنا رمضان».

دعاء التوبة

2- هذا الدعاء من الأدعية التي تقال في أي وقت، خاصة في أشهر الصلاة والطاعة مثل «رجب»، وهو «اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

دعاء للشفاء

يُقال هذا الدعاء عند الإصابة بالمرض أو للتوسل إلى الله بالشفاء وهو«اللهم اشفني شفاءً لا يغادر سقما»

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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