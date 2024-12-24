قسد تقترب من منبج وتتقدم بمحور ريف حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - شهدت محاور عدة في شمال سوريا اشتباكات مسلحة عنيفة بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء بين قوات سوريا الديمقراطية قسد والفصائل الموالية لتركيا.

قسد تقترب من منبج وتتقدم بمحور ريف حلب

تركزت المواجهات على محور بلدة دير حافر جنوب شرق حلب، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على محطة بابيري، التي تضخ المياه إلى مدينة حلب؛ ما يعزز نفوذها في المنطقة، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قوات قسد تواصل تقدمها

وواصلت قوات قسد تقدمها باتجاه بلدة الخفسة وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين.

وفي محور سد تشرين بريف حلب الشرقي، أحرزت قوات قسد تقدمًا ملموسًا، حيث اقتربت من مدينة نبج. لمسافة تصل إلى نحو 12 كيلومترًا، وذلك بعد تقدمها باتجاه قرية أبو قلقل.

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