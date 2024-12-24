الأمم المتحدة تعلن نهب وفقدان عشرات الشاحنات في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أعلنت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، اليوم "الثلاثاء"، عن تعرض 23 شاحنة، كانت ضمن قافلة من 66 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية، للنهب وفقدت وسط قطاع غزة.

قافلة برنامج الأغذية العالمي

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي: "إن قافلة برنامج الأغذية العالمي غادرت يوم الأحد من معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا الذي تم الموافقة عليه مؤخرا، وعلى الرغم من التأكيدات الإسرائيلية بشأن توفير الظروف الآمنة، أشارت تريمبلاي إلى أنه تم تنفيذ غارة جوية إسرائيلية".

القوات الإسرائيلية أخرت بقية القافلة

وأضافت:"أن أول 35 شاحنة وصلت مستودع برنامج الأغذية العالمي دون خسائر"، موضحة أن "القوات الإسرائيلية أخرت بقية القافلة".

ونقلت تريمبلاي أن "أنباء تحرك القافلة انتشرت، ما أدى إلى وقوع عمليات نهب على طول الطريق، حيث وصلت 43 شاحنة إلى المستودع بينما فقدت 23".

مرور المساعدات بشكل آمن

وأكدت أن: "هذا يعد مثالا آخر على سبب استمرارنا في التأكيد على الحاجة إلى مرور المساعدات بشكل آمن ودون عوائق للوصول إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها".

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