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الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً -  أسقط الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

 

الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد

 وقبل وقت سابق أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة جديدة كان يحاول من خلالها  تهريب مخدرات من سوريا.

وذكر بيان للجيش أنه تم إسقاط "طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأشار البيان أن الطائرة كانت تحمل كمية من مادة الكريستال (المخدرة) وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

 

وزير خارجية الأردن يبحث ملف تهريب المخدرات

 وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد بحث في سوريا حينها ملف تهريب المخدرات خلال زيارته دمشق في الثالث من يوليو الماضي.

كما شهدت المملكة في يوليو الماضي، اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري السابق لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاجون، برا من سوريا إلى المملكة.

ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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