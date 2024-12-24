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غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

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غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن غرق سفينة شحن روسية في مياه البحر المتوسط.

غرق سفينة شحن روسية

وأفادت الوزارة في بيان رسمي بأن السفينة تعرضت لحادث أثناء إبحارها، مشيرة إلى أنه تم  إنقاذ 14 من طاقم السفينة و2 في عداد المفقودين.

وأكدت الخارجية الروسية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بالتعاون مع السلطات البحرية في المنطقة.

وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء الحادث، وأكدت أنها تتابع الموقف عن كثب وستعلن عن أي مستجدات فور توفرها.

غرق سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور"

 

من جهتها، أعلنت مصادر روسية عن غرق سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور" التابعة لشركة "أوبورونلوجيستيكا" قبالة سواحل إسبانيا بعد وقوع انفجار في غرفة المحرك لأسباب لم يتم تحديدها بعد.

وذكرت التقارير أن السفينة كانت تنقل شحنة ثمينة تشمل فتحات لمفاعل نووي تابع لكاسحة جليد نووية ورافعتين متحركتين للموانئ، تبلغ سعة رفع كل منهما 120 طنًا، وكان من المقرر تسليمها إلى فلاديفوستوك.

وأسفر الحادث عن فقدان بحارين روسيين، في حين بدأت السلطات الإسبانية التحقيق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الجهات الروسية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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