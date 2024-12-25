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عبد العاطي يستعرض مع عمرو موسى التطورات الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

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عبد العاطي يستعرض مع عمرو موسى التطورات الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

عبد العاطي يستعرض مع عمرو موسى التطورات الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن اللقاء شهد مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية الهامة، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة والعالم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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