مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - حصاد 2024.. شهد هذا العام العديد من الإنجازات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير المنظومة التعليمية وتحسينها والارتقاء بها، وتحسين أحوال معلميها على مستوى الجمهورية.

إنجازات وزارة التربية والتعليم للمعلمين خلال عام 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات في صالح معلميها، والارتقاء بهم وتحسين أوضاعهم، خلال الأسطر المقبلة، نستعرض لهم أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024 للمعلمين.

إنجازات وزارة التربية والتعليم للمعلمين لعام 2024

1- زيادة قيمة الحصة

حددت وزارة التربية والتعليم، قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين العاملين فوق النصاب، لتكون قيمة الحصة الواحدة بــ 50 جنيهًا، وتم زيادة قمة الحصة للمعلمين الذين يعملون بالحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس لتكون بــ 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيه للحصة الواحدة.

2- حصول المعلمين على 80% من رسوم اشتراك مجموعات التقوية

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح معلمي مجموعات التقوية المدرسة نسبة 80% من رسوم اشتراك الطلاب في مجموعات التقوية المدرسية، مع التأكيد على أن المعلم يتقاضى حصته عقب الانتهاء من المجموعة عقب استيفاء النسب القانوينة منها، حيث يتم خصم 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية.

إنجازات وزارة التربية والتعليم للمعلمين لعام 2024

3- صرف حوافز للمعلمين

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات بشأن صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة معلمي الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة بالعام الدراسي السابق.

صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين

وشددت الوزارة التربية والتعليم، على أن يتم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير على المعلمين، ويأتي ذلك ضمن الاعتمادات الموجودة تحت تصرف مديري مديريات التربية والتعليم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، لحين قيام وزارة المالية بموافاة المديريات التعليمية بالدعم المخصص لهذا الغرض.

4- صرف مستحقات لمعلمي الحصة

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرار نهائي بشأن صرف مستحقات لمعلمي الحصة الذين تم الاستعانة بهم للعمل في المرحلة الثانوية«الصفين الأول والثاني الثانوي» لسد عجز المعلمين في المديريات التعليمية، مؤكدة أنه لا مانع من صرف المقابل النقدي للمستعان بهم للعمل بالحصة، وذلك حرصًا على استقرار العملية التعليمية وسدا للعجز.

اقرأ أيضاً
إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل

التعليم تنفي تجميع كراسات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من الطلاب

كاتب صحفي: مصر أصبحت قبلة تعليمية للوطن العربي وأفريقيا والشرق الأوسط

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق