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جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

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جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس الجامعة؛ التهنئة بقرب حلول العام الجديد 2025م، سائلين المولى -عز وجل- أن يجعله عام بركة وسعادة على مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف، كما قدم مجلس الجامعة التهنئة بقرب حلول شهر الله المحرم شهر (رجب) جعله الله شهر خيرات، داعين المولى -عز وجل- أن يبلغنا شهر رمضان المبارك بأمن وسلام.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الأزهر

وطالب مجلس جامعة الأزهر بتهيئة المناخ الملائم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ الأيام المقبلة، مع مراعاة أن تكون الأسئلة من المقررات الدراسية التي تم شرحها.

وأكد مجلس جامعة الأزهر  تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بمنع من تقل نسب حضوره عن  (75℅) من دخول الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد أعمال الامتحانات من خلال زيارات ميدانية على أرض الواقع تتفقد اللجان، وترصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم برفع تقارير يومية إلى إدارة الجامعة؛ بهدف أن تخرج الامتحانات بأفضل صورة ممكنة في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

ذكرى اليوم العالمي للغة العربية

وقدم مجلس الجامعة الشكر والتقدير لجميع الكليات التي أحيت ذكرى اليوم العالمي للغة العربية ولعلها تكون بادرة وتذكرة أن نظل نحتفي بها طوال العام وليس شهر ديسمبر فقط.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور سيد بكري أحمد عبد اللطيف، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة، بثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصدور قرار معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، داعيًّا المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد في موقعه الجديد من أجل رفعة راية جامعة الأزهر عالية خفاقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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