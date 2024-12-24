خالد سليم ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، وعلق قائلا: “انتظرونا في رمضان 2025”.

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مسلسل وتقابل حبيب

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصوير عدد من المشاهد الخارجية من مسلسل “وتقابل حبيب”، بشوارع مدينة السادس من أكتوبر، وقد جمعت المشاهد بين الفنان خالد سليم وياسمين عبد العزيز ونيكول سابا.

وانتقلت بعدها أسرة المسلسل إلى أحد الاستوديوهات الخاصة لتصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية في شهر رمضان المقبل.

ويشهد مسلسل “وتقابل حبيب” عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للمنافسة الرمضانية بعدما غابت عنها العام الماضي، وكان آخر الأعمال التي قدمتها هو مسلسل “ ضرب نار”، مع الفنان أحمد العوضي والذي عرض في شهر رمضان 2023

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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