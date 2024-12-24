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خالد سليم ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، وعلق قائلا: “انتظرونا في رمضان 2025”.

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مسلسل وتقابل حبيب

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصوير عدد من المشاهد الخارجية من مسلسل “وتقابل حبيب”، بشوارع مدينة السادس من أكتوبر، وقد جمعت المشاهد بين الفنان خالد سليم وياسمين عبد العزيز ونيكول سابا.

وانتقلت بعدها أسرة المسلسل إلى أحد الاستوديوهات الخاصة لتصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية في شهر رمضان المقبل.

 

ويشهد مسلسل “وتقابل حبيب” عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للمنافسة الرمضانية بعدما غابت عنها العام الماضي، وكان آخر الأعمال التي قدمتها هو مسلسل “ ضرب نار”، مع الفنان أحمد العوضي والذي عرض في شهر رمضان 2023

 

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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