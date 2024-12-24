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مشاهير العرب - دور العرض السينمائية تستعد لـ «بضع ساعات في يوم ما» بهذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دور العرض السينمائية تستعد لـ «بضع ساعات في يوم ما» بهذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دور العرض السينمائية تستعد لـ «بضع ساعات في يوم ما» بهذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - فيلم بضع ساعات في يوم ما.. بدأ العد التنازلي لانطلاقة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» بدور العرض السينمائية، ومن المنتظر أن يدخل في منافسة قوية مع عدد كبير من الأفلام المشاركة بموسم الشتاء.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول موعد عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» بدور العرض السينمائية، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي موعد عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما».

هشام ماجد في فيلم بضع ساعات يوم فيما

موعد عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

ومن المقرر، أن ينطلق عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، بعد غد الخميس 26 ديسمبر الجاري بدور العرض السينمائية، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم بضع ساعات في يوما ما

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

ويشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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