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أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في أبو ظبي فبراير 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في أبو ظبي فبراير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في أبو ظبي فبراير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - يحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 8 فبراير من عام 2025، وذلك بعد إحيائه مؤخرا حفلا غنائيا في دبي.

حفل كاظم الساهر في 2025 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر في فبراير أسعار التذاكر والتي تبدأ من 1081 جنيها وحتى 28 ألف جنيه.

وأحيا كاظم الساهر حفلا غنائيا في دبي يوم 6 ديسمبر الجاري وشهد الحفل استقبالا خاصا للقيصر.

وأشعل كاظم الساهر حفله بعدد من أغانيه ومنها؛ زيديني عشقا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

من هو القيصر كاظم الساهر؟

ولد القيصر كاظم الساهر بمدينة الموصل في العراق في مثل يومنا هذا عام 1957، ونشأ في بيت بسيط وبين عدد كبير من الأشقاء، وانتقلت أسرة كاظم الساهر وهو في عمر العشرة أعوام من المدينة التي ولد بها إلى بغداد، ولم تكن طفولة كاظم سهلة ومفروشة بالورود، بل على العكس، حيث عمل القيصر في أكثر من وظيفة لتوفير المال مثل عمله في مصنع للنسيج، وبيع المثلجات.

وبالرغم من حياته الصعبة، التي عمل فيها الساهر بأكثر من مهنة منها حمل الأتربة، تعلم كاظم الساهر العزف على آلة الجيتار، ثم تعلم أيضا العزف على آلة العود، وامتلك قدرة كبيرة على الغناء والتلحين، والتحق كاظم بمعهد المعلمين وبعد تخرجه عمل كمدرس للموسيقى، ثم سهلت له الحياة الالتحاق بمعهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

وكانت بداية مسيرة كاظم الساهر الفنية عام 1981 حينما غنى أغنية ورد العشق، وكانت من ألحانه ومن كلمات الشاعر يوسف مقصود، وعاش كاظم حياة صعبة في بداياته الفنية، فقد كان هو وفرقته الموسيقية يضطرون إلى اقتراض درهم لشراء أرز وفاصوليا جافة ومعهم خبز حتى يشعرون بالشبع، لعدم امتلاكهم كاف لشراء لحم، وقال كاظم الساهر عن هذا الأمر “كان مدير المطعم مصري يعرفنا، ولما ندخل نطلب يرد علينا بسخرية أيوه عارف رز وفاصوليا”.

في عام 1984 أصدر القيصر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون وكان بتوقيع الشاعر أسعد الغريري، وتعاون أيضًا مع الشاعر عزيز الرسام الذي قدم معه عملًا ناجحًا وهو عبرت الشط.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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