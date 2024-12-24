"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن - أخبار كلمتك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال - أخبار كلمتك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مسلسل وتر حساس الحلقة 43، رغدة تعترف لسلمى بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسلسل وتر حساس الحلقة 43، رغدة تعترف لسلمى بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 43، رغدة تعترف لسلمى بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 43 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 43 قيام سلمى ورشيد بإبراز اعترافات عبد الرحمن لجمال الذي أخبرهما أنه غير قانوني لأنه تم دون إذن النيابة ولكنه سيساعد في إعادة فتح القضية.

ويتواصل عبد الرحمن مع كاميليا ويطلب منها الإسراع في عملية سفره للخارج، ويستشعر مازن أن سلمى قد استغلته في أمر عبد الرحمن، وخلال الحلقة تقرر سلمى الذهاب إلى رغدة واعترفت الأخيرة بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث كافة منذ علمها بما فعله شقيقها للراحلة ليلى ولعبد الرحمن.

رغدة تكشف لسلمى كل التفاصيل 

وواصلت رغدة اعترافاتها لسلمى حول مقتل ليلى وأخبرتها إنها لم تكن تخطو خطوة بدون استشارة كاميليا التي وعدتها ب"كلينك" جديدة إذا لم تنطق بكلمة واحدة وإن قالت الحقيقة ستورطها في الجريمة، وحاولت سلمى معرفة ما إذا كانت كاميليا قد تلاعبت بمسرح الجريمة أم لا، أكدت رغدة أنها غير متأكدة وقالت لها سلمى أنها تصدقها. 

ياسين يعترف بما فعله من رحمة ويطلب من رشيد إعادتها للعمل

ويعترف ياسين بأنه السبب في ما حدث لحرمه وأنه هو من بدل الخطة الخاصة به بخطة رحمة بغرض الإيقاع بها، وغضب منه رشيد بينما طلب ياسين منه إعادة رحمة للعمل.

ويذهب رشيد لطلب أبناءه من كاميليا ويحذرها من القادم وتتلقى كاميليا فيديو من رغدة من كاميرات المراقبة يكشف وجودها في مسرح الجريمة، وتتفاجيء سلمى بأن تسجيل اي دور الرحمن قد حذف من هاتفها وواجهت رشيد واتهمته بصورة غير مباشرة أنه من فعلها.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق