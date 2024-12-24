مسلسل وتر حساس الحلقة 43، رغدة تعترف لسلمى بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 43 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 43 قيام سلمى ورشيد بإبراز اعترافات عبد الرحمن لجمال الذي أخبرهما أنه غير قانوني لأنه تم دون إذن النيابة ولكنه سيساعد في إعادة فتح القضية.

ويتواصل عبد الرحمن مع كاميليا ويطلب منها الإسراع في عملية سفره للخارج، ويستشعر مازن أن سلمى قد استغلته في أمر عبد الرحمن، وخلال الحلقة تقرر سلمى الذهاب إلى رغدة واعترفت الأخيرة بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث كافة منذ علمها بما فعله شقيقها للراحلة ليلى ولعبد الرحمن.

رغدة تكشف لسلمى كل التفاصيل

وواصلت رغدة اعترافاتها لسلمى حول مقتل ليلى وأخبرتها إنها لم تكن تخطو خطوة بدون استشارة كاميليا التي وعدتها ب"كلينك" جديدة إذا لم تنطق بكلمة واحدة وإن قالت الحقيقة ستورطها في الجريمة، وحاولت سلمى معرفة ما إذا كانت كاميليا قد تلاعبت بمسرح الجريمة أم لا، أكدت رغدة أنها غير متأكدة وقالت لها سلمى أنها تصدقها.

ياسين يعترف بما فعله من رحمة ويطلب من رشيد إعادتها للعمل

ويعترف ياسين بأنه السبب في ما حدث لحرمه وأنه هو من بدل الخطة الخاصة به بخطة رحمة بغرض الإيقاع بها، وغضب منه رشيد بينما طلب ياسين منه إعادة رحمة للعمل.

ويذهب رشيد لطلب أبناءه من كاميليا ويحذرها من القادم وتتلقى كاميليا فيديو من رغدة من كاميرات المراقبة يكشف وجودها في مسرح الجريمة، وتتفاجيء سلمى بأن تسجيل اي دور الرحمن قد حذف من هاتفها وواجهت رشيد واتهمته بصورة غير مباشرة أنه من فعلها.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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