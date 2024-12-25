خليجي 26، منتخب البحرين يتخطى العراق بثنائية ويتأهل لنصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - خليجي 26، فاز منتخب البحرين على نظيره العراقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26".

ويتواجد منتخبا العراق والبحرين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بجانب السعودية واليمن.

وتقام بطولة كأس الخليج، في الكويت، حيث انطلقت البطولة يوم السبت الماضي وتستمر حتى 3 يناير 2025، وبمشاركة 8 منتخبات.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب البحرين وبدأت الخطورة بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البحرين شتتها سولاكا لاعب العراق بنجاح، ثم تلاها تصويبة قوية من مهدي عبد الجبار لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 12، رد منتخب العراق بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد ياسين تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 21، أطلق مهدي عبد الجبار لاعب البحرين تصويبة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 40، أحرز منتخب لبحرين هدفه الأول عن طريق علي مادان، بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهى بكرة عرضية أرضية عن طريق محمد جاسم مرهون ليسددها مادان داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البحرين بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز منتخب البحرين هدفه الثاني في الدقيقة 48، عن طريق علي مادان، الذي تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إليه مرة أخرى ليسددها داخل الشباك.

بعدها سيطر منتخب العراق على مجريات الأمور من خلال تبادل الكرة في وسط الملعب ومحاولات لاختراق دفاعات البحرين دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البحرين بثنائية نظيفة.

تشكيل مباراة العراق والبحرين في خليجي 26

وجاء تشكيل منتخب العراق أمام البحرين في خليجي 26 كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: زيد تحسين، أحمد مكنزي، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان، أحمد ياسين، زيدان إقبال، إبراهيم بايش.

خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين.

تشكيل العراق أمام البحرين في خليجي 26

تشكيل البحرين ضد العراق في خليجي 26

فيما جاء تشكيل البحرين ضد العراق في خليجي 26 كالتالي:



تشكيل البحرين ضد العراق في خليجي 26

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26

بتلك النتيجة، يرفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويضمن التأهل إلى نصف النهائي، فيما تجمد رصيد منتخب العراق عند 3 نقاط في المركز الثاني بالتسواي مع منتخب السعودية، فيما يتذيل الترتيب منتخب اليمن بدون نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن، كما فاز منتخب السعودية اليوم على اليمن 3 / 2.

يذكر أن الجولة المقبلة تشهد مواجهة نارية بين السعودية والعراق لحسم بطاقة التأهل الثانية، فيما يلتقي البحرين مع نظيره اليمني.

وضمن نفس المجموعة، خطف منتخب السعودية فوزا مثيرا أمام نظيره اليمن، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 (خليجي 26) التي تستضيفها دولة الكويت.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي منتخب السعودية من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي الأخضر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة الثامنة، باغت منتخب اليمن نظيره السعودي بالهدف الأول عن طريق هارون يوسف لزبيدي، بعد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الزبيدي بتسديدة رائعة داخل الشباك.

بعدها ضغط منتخب السعودية بكل صفوفه من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن المنتخب اليمني خطف الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق عبد المجيد صبارة، بعد خطأ فادح من علي البليهي مدافع الأخضر الذي حاول تمرير الكرة برأسه إلى حارس مرماه ليخطفها صبارة المنفرد تماما بالمرمى ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 31، عاد منتخب السعودية سريعا للمباراة بهدف أول عن طريق محمد كنو بعد ركلة حرة نفذها ببراعة مصعب الجوير ليقابلها كنو برأسية مميزة في شباك اليمن.

مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

وفي الدقيقة 32، كاد منتخب السعودية يسجل التعادل بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء اليمن لتصل إلى ناصر الدوسري الذي سدد كرة رأسية ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 44، تصدت العارضة لفرصة هدف آخر من منتخب السعودية بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كنو لكنها ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف منتخب السعودية ضغطه لينجح في إدراك التعادل عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 56، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد على رضوان الحبيشي لاعب اليمن.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف منتخب السعودية هدف الفوز الثالث عن طريق مدافعه عبد الله الحمدان، بعد ركلة ركنية فشل الدفاع في إبعادها لتسقط أمام الحمدان يسددها في الشباك، ليخطف الأخضر السعودي فوزا ثمينا 3 / 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.