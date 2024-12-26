الرياضة - 08:56 - «شديد البرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية، بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز 4 درجات مئوية.

تساقط أمطار خفيفة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة في المساء.

نشاط رياح

وتابعت الأرصاد: إن البلاد تشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وكشفت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح الأرصاد الجوية في الطقس البارد

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع الآتي: السير بعيداً عن المنازل واللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة، و يفضل بقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر في المنازل، إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، تغطية فتحات التكييف لمنع الأتربة من خلالها للمنزل، والقيادة بحذر على الطرق خاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

العظمى والصغرى

القاهرة والوجه البحري: 18 10

شمال الصعيد: 18 04

جنوب الصعيد: 22 07

السواحل الشمالية: 17 08