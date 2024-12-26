خبيرة: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا وهذا تأثيره على سوق المال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجي سليم، خبيرة أسواق المال لــ “كلمتك”: إن قرار المركزي المصري اليوم بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا، في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري 2024.

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مؤشرات - كلمتك

تثبيت أسعار الفائدة مدعوم بهذا الأمر

وتابعت "سليم" قائلة: تثبيت أسعار الفائدة كان مدعوما بإعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم، مشيرة إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.

تأثير تثبيت الفائدة على حركة مؤشرات البورصة

وتابعت "سليم" حديثها عن تأثير تثبيت الفائدة باجتماع اليوم: “سيكون له تأثير إيجابي على حركة مؤشرات البورصة، حيث إن سوق المال يتأثر إيجابيا باستقرار أسعار الصرف مما يمنح الثقة للمستثمر بإيداع أمواله بالسوق”.

البنك المركزى - كلمتك

البنك المركزي يكشف عن توقعات التضخم حتى عام 2028

وجاء قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.27 % و25.28% و75.27 % على الترتيب.

وذكر بيان المركزى أن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تشير إلى استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور .

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وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

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