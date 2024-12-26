الرياضة - 09:53 - بعد تثبيت الفائدة.. ما هو مصير سعر الذهب في سوق الصاغة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب الآن استقرارا خلال تعاملاته داخل سوق الصاغة، بالتزامن مع إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4274.25 جنيه 4251.5 جنيه عيار 22 3918 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3740 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3205.75 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2493.25 جنيه 2480 جنيها عيار 12 2137.25 جنيه 2125.75 جنيه عيار 9 1602.75 جنيه 1594.25 جنيه الجنيه الذهب 29920 جنيها 29760 جنيها

سعر الذهب اليوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزي

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 مساء اليوم الخميس عند 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 بختام تعاملات اليوم الخميس نحو 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وثبت سعر الذهب عيار 21 بختام التعاملات عند 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وشهد سعر الذهب عيار 18 مساء اليوم الخميس استقرارا عند 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحفظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره عند 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

في حين سجل سعر الذهب عيار 12 بختام التعاملات في محلات الصاغة نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس نحو 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

وحقق سعر أونصة الذهب اليوم في مصر قيمة 2633.38 دولار للبيع، و2633.11 دولار للشراء.

تثبيت أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.