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أسعار السمك اليوم، السردين بـ 90 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار السمك اليوم، السردين بـ 90 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، السردين بـ 90 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة. 

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في السطور التالية:  

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أسعار الأسماك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور 27-12-2024

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 76 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 67 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
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أسعار الأسماك اليوم

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
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أسعار الأسماك اليوم

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم

أسعار كيلو السمك اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
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سعر الأسماك اليوم

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
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سعر الأسماك اليوم

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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