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حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

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حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدةٍ، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

حكماء المسلمين يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى

وأكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس.

حكماء المسلمين يدعو إلي تعزيز الجهود الهادفة لإيجاد حل سياسي دائم يسهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما يجدد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد في المنطقة، داعيًا إلى تعزيز الجهود الهادفة لإيجاد حل سياسي دائم يسهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وعاجل ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس الشريف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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