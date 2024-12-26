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طارق صالح يثمن التضحيات الجسيمة من قبل أبناء إب والوعي الوطني تجاه الحوثي - أخبار كلمتك

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طارق صالح يثمن التضحيات الجسيمة من قبل أبناء إب والوعي الوطني تجاه الحوثي - أخبار كلمتك

طارق صالح يثمن التضحيات الجسيمة من قبل أبناء إب والوعي الوطني تجاه الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، الدور النضالي لأبناء محافظة إب قديمًا وحديثًا في مواجهة الإمامة وأحفادها، والدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر الخالدة.

جاء ذلك خلال لقاء طارق صالح بمحافظ محافظة إب اللواء عبدالوهاب الوائلي، الذي أطلعه على الوضع الإنساني في مدينة إب ومديريات المحافظة في ظل الانتهاكات المتصاعدة من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وخلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام المساعد للمكتب السياسي الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس فرع المكتب السياسي بالمحافظة كامل الخوداني، ثمّن طارق صالح التضحيات الجسيمة من قِبل أبناء إب والوعي الوطني الذي يتحلون به في مواجهة الصلف الحوثي، مؤكدًا أن انتهاكات مليشيات إيران بحق أبناء إب تحمل حقدًا تاريخيًا لدورهم الكبير في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وكل محطات الدفاع عن النظام الجمهوري.

كما جدد التأكيد أن مصير مليشيا الحوثي الإرهابية الزوال عاجلًا أم آجلًا.

من جانبه، عبَّر محافظ إب عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره عاليًا اهتمام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمتابعة أوضاع أبناء المحافظة.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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