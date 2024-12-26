الحوثيون يعلنون استهداف هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان - أخبار كلمتك

أعلنت جماعة الحوثي، يوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين استهدفتا أهدافاً حيوية في يافا وعسقلان. وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع إنّ قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى هدفاً حيوياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت العملية الثانية المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة". وأشار البيان إلى أن العمليتين نُفِّذتا بطائرتين مسيّرتين وحققتا أهدافهما بنجاح.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قالت إن طائرةً بدون طيار حوثية اخترقت الأجواء من البحر، كما تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن انفجار طائرة بدون طيار حوثية في المنطقة الجنوبية. وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن صافرات الإنذار تدوّي في عسقلان، خشية تسلّل طائرة مسيّرة، لافتاً إلى دويّ انفجار في عسقلان عقب دويّ صافرات الإنذار.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تشنّ، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. كذلك تنفّذ الجماعة هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسير على أهداف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما تسميه "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

