مشاهير العرب - «اكتب الاسم وهتكسب 5 ملايين جنيه».. محمد رمضان يكشف عن بوستر أحدث أعماله |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - يواصل الفنان محمد رمضان، الترويج لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على طريقته الخاصة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال مسابقة طرحها على الجمهور مقابل 5 ملايين جنيه.

وفي هذا السياق، كشف محمد رمضان، عبر حسابه على «إنستجرام» البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة مستعينا بـ «أبو الهول»، قائلا: «سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية.. اكتب أنت اسمها إيه».

محمد رمضان يثير الجدل بأغنية برج الثور

وفي وقت سابق، أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلانه عن مسابقة للجمهور تصل جائزتها إلى 5 ملايين جنيه، لمن يستطيع تخمين اسم أغنيته القادمة.

مسابقة محمد رمضان

وكشف محمد رمضان عن تفاصيل المسابقة التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» والتي أعلن من خلالها عن جائزة تصل 5 ملايين جنيه لمن يتمكن من معرفة اسم أغنيته الجديدة.

وقرر رمضان أن يسهل الاسم على جمهوره مؤكدا أنها اسمها مقتبس من أغانيه برج الثور، وأغنية كبير بلد.

تفاصيل مسابقة محمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع فيسبوك: «سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين اسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول برج الثور وكبير بلد»

كليب برج الثور لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد الذي يحمل اسم «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج له.