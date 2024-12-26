الرياضة - 08:36 - وسام أبو علي في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - الأهلي ضد المصري.. استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام المصري اليوم الخميس 26 من ديسمبر 2024، في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، بإستاد القاهرة في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع أكرم توفيق أشرف داري رامي ربيعة يحيى عطية الله في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية عمرو السولية حسين الشحات في خط الهجوم وسام أبو علي بيرسي تاو

ويدخل النادي الأهلي مباراته الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية أمام سموحة، بسبب ارتباط المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين دون أن يتعرض لأي خسارة، أما المصري البورسعيدي فيتقاسم صدارة المسابقة برصيد 11 نقطة مع كل من الزمالك وبيراميدز.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية، منح إدارة مباراة الأهلي والمصري إلى محمود البنا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعًا.

كما يظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، على ملعب برج العرب.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتشاهدون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في سادس جولات بطولة الدوري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.