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صراع غاز المتوسط، اليونان ترفض اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا - أخبار كلمتك

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صراع غاز المتوسط، اليونان ترفض اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا - أخبار كلمتك

صراع غاز المتوسط، اليونان ترفض اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - أعربت اليونان في بيان لها، عن رفضها اعتزام تركيا إبرام اتفاق ترسيم حدود بحرية مع سوريا، ووصفت الحكومة السورية بأنها "سلطة انتقالية" غير قادرة على توقيع اتفاقيات صحيحة من الناحية القانونية.

الحكومة اليونانية ترفض الاتفاق البحري بين تركيا وسوريا

وحسب ما نقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، أن الحكومة اليونانية أصدرت بيانا ترفض فيه مساعي تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، بعد إعلان وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، اعتزام بلاده بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية. 

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية، "إن الوضع في سوريا انتقالي، ولا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات"، مضيفة "نراقب التطورات عن كثب، وإننا على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي".

وحذر مسؤولون يونانيون وفق الصحيفة، من أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا، قد يقوض الحقوق السيادية لبلادهم، ويشكل سابقة تتحدى الحقوق البحرية لجزر مثل كريت وقبرص.

تركيا تسعى لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع سوريا

 وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قال أمس إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، موضحا أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي. 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أورال أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة: إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما" في استكشاف الطاقة. 

جدير بالذكر أن اتفاقا بحريا مماثلا تم توقيعه بين تركيا وليبيا في عام 2019، كان قد أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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