عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:غارات على صنعاء تستهدف هذه المواقع والحديدة - أخبار كلمتك

عاجل:غارات على صنعاء تستهدف هذه المواقع والحديدة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن عدد الغارات على صنعاء وانباء عن سقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن عدد الغارات على صنعاء وانباء عن سقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:تصاعد النيران من مطار صنعاء عقب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

عاجل:تصاعد النيران من مطار صنعاء عقب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يصطدم بـ المصري في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يصطدم بـ المصري في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي يصطدم بـ المصري في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:00 صباحاً - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس، علي ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

مباراة الأهلي  والمصري في الدوري 

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري بدوافع كبيرة وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه المارد الأحمر في مباراته الأخيرة بنتيجة 6-1 علي حساب نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.   

كما يأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام المصري لعودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز وذلك عقب تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي. 

أما فريق المصري يدخل المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وذلك بعد التعثر الأخيرة للفريق في بطولة الدوري أمام حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين سلبيًا بدون أهداف. 

كما يتطلع المصري لتحقيق الفوز أمام الأهلي من أجل تخطي الزمالك وبيراميدز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.  

 

حكام مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق  النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس  على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

هاني عبد المنعم ينتقد حكام نهائي مرتبط السلة بين الأهلي والاتحاد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق