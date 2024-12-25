مجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع جمهورية أذربيحان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في أجواء كازاخستان، الذي أسفر عن عشرات الضحايا.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين، وفق بيان اليوم الأربعاء، بخالص التعازي لجمهورية أذربيجان بقيادة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، وللحكومة والشعب، ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.