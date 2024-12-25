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مجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

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مجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

مجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع جمهورية أذربيحان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في أجواء كازاخستان، الذي أسفر عن عشرات الضحايا.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين، وفق بيان اليوم الأربعاء، بخالص التعازي لجمهورية أذربيجان بقيادة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، وللحكومة والشعب، ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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