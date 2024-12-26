الرياضة - 09:16 - الجملي بـ 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية، ويتراوح سعر كيلو اللحمة البلدي ما بين 320 لـ 420 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار اللحوم في الأسواق

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 450 لـ 475 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 370 لـ 450 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 لـ 300 جنيه.

- يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

- يتراوح كيلو اللحمة البلدي ما بين 320 لـ 420 جنيها.

- يتراوح سعر اللحمة البتلو ما بين 350 لـ 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 370 جنيهًا.

- بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

- سجل سعر اللحم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا للكيلو

- سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السجق نحو 225 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

- وصل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.