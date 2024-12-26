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الرياضة - 09:16 - بعد قليل.. محاكمة نجل زوجة «شيف شهير» متهم بالتسبب بوفاة شاب بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - بعد قليل.. محاكمة نجل زوجة «شيف شهير» متهم بالتسبب بوفاة شاب بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - بعد قليل.. محاكمة نجل زوجة «شيف شهير» متهم بالتسبب بوفاة شاب بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - تنظر محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر بالجيزة، اليوم الخميس، في جلسة محاكمة نجل زوجة «شيف» شهير على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة مما أدى إلى وفاة قائدها بالشيخ زايد بالجيزة.

وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة «شيف شهير» بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

كان قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، و بالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.

وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هارباً.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر لمقر القسم مالك السيارة «الشيف الشهير» محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته طالب، يبلغ من العمر 16 عاما، ولا يحمل رخصة قيادة وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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