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كولر يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة المصري - أخبار كلمتك

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كولر يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة المصري - أخبار كلمتك

كولر يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري الليلة. 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس، على ملعب “ برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره المصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي  والمصري في الدوري 

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري بدوافع كبيرة وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه المارد الأحمر في مباراته الأخيرة بنتيجة 6-1 علي حساب نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.   

كما يأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام المصري لعودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز وذلك عقب تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي. 

حكام مباراة الأهلي  والمصري في الدوري 

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الاهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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