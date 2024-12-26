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الرياضة - 09:16 - سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في محلات الصاغة بمصر، مقارنة بآخر تحديث له، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محافظات مصر 3730 جنيها للبيع، و3715 جنيهًا للشراء، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر على الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيه 3892 جنيها
عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه
عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيها

سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس عند 4262.75 جنيه للبيع، و 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ببداية تعاملات اليوم الخميساستقرارا عند 3907.5 جنيه للبيع، و 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 ببداية التعاملات عند 3730 جنيها للبيع، و 3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم الخميس نحو 3197.25 جنيه للبيع، و 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2486.75 جنيه للبيع، و 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 ببداية التعاملات في محلات الصاغة عند 2131.5 جنيه للبيع، و 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 1598.5 جنيه للبيع، و 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس عند 29840 جنيها للبيع، و 29720 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2627.68 دولارا للبيع، و 2627.32 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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