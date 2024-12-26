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الرياضة - 09:36 - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة الأذرية في كازاخستان إلى 38 قتيلا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة الأذرية في كازاخستان إلى 38 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة الأذرية في كازاخستان إلى 38 قتيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - أكدت وزارة الطوارىء في كازاخستان، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 38 قتيلا على الأقل و24 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة - حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الخميس: إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث نجم، فيما يبدو، عن اصطدام طائر بجسم الطائرة، مما أدى إلى تعطل المحرك، ودفع قائد الطائرة إلى محاولة الهبوط اضطراريا.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرجيزستان، و16 من روسيا.

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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