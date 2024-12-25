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نتنياهو يهدد بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا - أخبار كلمتك

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نتنياهو يهدد بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا - أخبار كلمتك

نتنياهو يهدد بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا كما فعل مع حماس وحزب الله ونظام الأسد.

 نتنياهو يهدد بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا

 وادعى نتنياهو أن  ضربات قاسية تستهدف  الذين اعتقدوا أنهم يقطعون شريان حياة الإسرائيليين.
 أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت  وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

 

 حادث دهس في منطقة جنوب غرب القدس

ووفقًا للمصادر الأولية، تم استهداف الضحية بسيارة، ما أدى إلى إصابته بجروح،

 وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث.

 الحالة الصحية للمصاب

وأوضحت أن إصابته تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.

ومن جانبها أوضحت “يسرائيل هيوم ” أنه تم  القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون جنوبي القدس.

 وقالت الصحفية فاطمة خمايسي للجزيرة إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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